晶片短缺持續影響進口車銷售狀況，惟國產車廠擴大促銷支撐買氣，11月國內整體車市掛牌數4萬103台，較去年同期衰退13.4%，但較上月成長13.6%。今年前11月整體車市40萬9552台，轉為比去年同期小減0.6%。

受到晶片短缺致進口車缺車問題嚴重，進口車11月占比持續下滑至40.4%，明顯低於前10月的平均占比45.5%，相對而言，11月國產車單月銷售占比擴大至59.6%。

觀察各品牌整體銷售表現，龍頭車廠和泰車(2207)雙品牌TOYOTA、LEXUS在11月掛牌數合計1萬3722台，月增16%，較去年同期衰退11.3%，總市占率34.2%；其中，TOYOTA單月掛牌1萬2490台，較去年同期衰退6.3%，但月增17.7%；旗下主力車款Corolla Cross掛牌數超過4000台，持續稱霸全車種銷售冠軍；另外，進口休旅Rav4在11月掛牌數2581台，銷售續旺。

和泰車代理進口豪華車LEXUS部分，受到各車款皆持續缺車，LEXUS 11月掛牌數1232台，退居進口豪華車市場的第四名。相對而言，TESLA因新車到港，銷售排名勁升，11月以掛牌1238台，拿下豪華進口車中的第三名，較去年同期成長169.7%，比上月大增逾6倍。

在其他品牌表現，中華(2204)雙品牌MITSUBISHI以及CMC在11月掛牌數合計4171台，月增13.5%，年減12.4%，總市占率10.4%；裕日車(2227)雙品牌NISSAN以及INFINITI在11月掛牌數合計2681台，月增10%，年減29%，總市占率6.7%。

11月的前五大品牌車廠，分別為和泰車的TOYOTA品牌、福特FORD品牌、本田HONDA品牌、裕日車的NISSAN品牌、中華車的MITSUBISHI品牌。

第四季受到晶片短缺影響進口車銷售狀況，致車市第四季不旺，今年1~11月整體車市40萬9552台，轉為比去年同期小減0.6%。

龍頭車廠和泰車(2207)雙品牌TOYOTA、LEXUS前11月合計掛牌13萬4145台，比去年同期微減0.5%，市占率32.8%。

展望12月，和泰車認為，經濟情勢無太大變化，加上各大品牌持續促銷刺激買氣，預期12月市場將持續升溫；但是缺車問題未消除，因此全月總市場預估為4萬3000台，較去年同期衰退。和泰車推估，今年總市場將超過45萬2000台，只比去年小減，在今年上半年疫情擴大，三級警戒3個月，以及晶片缺貨等負面因素影響之下，表現仍屬不易。