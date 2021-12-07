智易(3596)11月營收月減少4.7%、較去年同期增加3.1%，受到近期貨櫃航運航程拉長，造成貨物到達客戶倉庫時間向後遞延，法人預估，智易第四季營運表現與第三季類似，也算是表現淡季不淡，全年每股獲利有機會接近8元。

智易11月合併自結營收為31.74億元，月減少4.7%、較去年同期增加3.1%；累計1至11月合併自結營收為351.60億元，較去年同期增加13.3%。

展望第四季，智易越南新廠已開始投產，在產能擴增、來料轉順的情況下，生產能力正逐漸擴大，但因近期貨櫃航運航程拉長，造成貨物到達客戶倉庫時間向後遞延，10月之後上船的貨物要到明年第一季才有機會認列營收，法人預估，智易第四季營收有機會小幅季增，預期產品組合將與第三季相當，雖然晶片價格續漲，仍會與客戶持續反映成本於售價上，故毛利率差異不大，全年每股獲利有機會接近8元。

展望2022年，在疫情加速推動全球數位轉型下，網路需求攀升，頻寬升級帶動網通終端設備換機潮，成為推升智易網營運成長最大動能，智易也看好，易明年在光纖寬頻、WiFi6、5G等領域均很樂觀期待下，明年營收會繼續有兩位數成長、優於同業。