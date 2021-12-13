航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)持續受惠航空貨運旺季需求，11月營收繳出亮麗成績單，華航單月營收153.69億元，月增2.83％，年增52.85％，其中，貨運營收再創新高，前11月貨運營貢獻突破千億元；長榮航11月營收也達114.74億元，月增10.63％，年增57.1％。

華航11月營收中，客運收入5億元，較月增5.92％，年減26.48％；貨運收入140.9億元，月增2.74％，年增53.79億元，增幅61.75％，主因為在疫情間高效整合客貨機運能配置，提高貨機比重優先佈局於營收較高的美洲航線，大幅推升貨收，且出口艙位需求穩健強勁，維持艙位高裝載率，帶動運價維持高檔。

長榮航11月貨運營收101.6億元，客運營收4.8億元、其他營收8.2億元；累計前11個月營收為915億元，年增率11.8％。

東南亞疫情逐漸趨緩，大陸地區生產量能回溫，但海運壅塞情況持續，促使貨運出口市場艙位需求強勁，3C高科技、汽車零件、半導體、電商貨需求持續殷切，美線及大陸線運價上漲。預期貨運市場總艙位仍呈現供不應求態勢，運價可望維持相對高檔水準，有望持續墊高航空雙雄獲利。