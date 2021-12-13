經營85度C的美食-KY(2723)受中國大陸消費景氣趨緩影響，2021年11月合併營收「雙降」至近5月低點，公司對全球疫情升溫狀況審慎觀察，將持續透過主打外帶、數位銷售及推出新品等策略穩定營收表現，並發揮連鎖品牌優勢擴大市占率，增添營收成長動能。

美食股價10月初觸及159.5元的2個月高點後一路走疲，11月底下探114.5元的1年低點後獲撐，近日於114.5～121元區間低檔盤整。今（13）日持平開出後於平盤上下微幅震盪，最高小漲0.85％至118.5元。三大法人上周合計賣超278張。

美食-KY公布2021年11月自結合併營收16億元，較10月16.77億元減少4.56％、較去年同期17.37億元減少7.85％，為近5月低點。累計前11月合併營收181.15億元，仍較去年同期179.26億元小增1.05％。

美食指出，儘管美國各地確診人數11月再度反彈，但美國85度C門市買氣依舊、未見顯著影響，日均營收持平大致10月、仍年增達雙位數百分比，優於歷年季節性表現，與2019年同期相比，亦持續發揮成長動能。

雖然美國政府單位宣布Omicron變種病毒已進入社區傳播階段，後續影響不可輕忽、需持續關注消費者信心是否受影響，但法人認為，由於疫情期間85度C門市營收表現穩健，預期美國營運成長態勢可望持續，持續挹注合併營收成長動能。

而中國大陸11月超過20個省新增Delta本土病例，各地主管機關堅持清零政策、嚴加管控消費場域及人員流動，使最新服務業採購經理人指數（PMI）較10月大幅下滑、降至3個月以來低點，使85度C門市11月營收仍遜於去年同期，影響合併營收表現。

不過，中國人行已體認到景氣下行風險，宣布調降存款準備率以刺激經濟發展，法人看好85度C持續透過推出烘焙及飲料新品搭配門市升級，以提升來客數及消費頻率，進一步鞏固市場領導地位。

展望冬季景氣，由於全球各地疫情陸續出現反撲，加上最新變異株增添不確定性，美食認為仍須密切觀察各國政府對應疫情變化所推出的最新政策，以及對觀光餐飲產業是否帶來進一步衝擊，對營運後市維持審慎看法。

法人則認為，美食-KY在疫情期間營運策略主打外帶，配合持續推出新產品及強化數位銷售，使營收表現相對穩定，預期美食-KY將發揮連鎖品牌資源及優勢，在疫情逆風中搶攻擴大市占率，增添營收動能。

考量美國及台灣市場復甦趨勢確立，中國大陸則受疫情不確定性影響較大，投顧法人調降美食-KY營運預期，預估第四季營收季增約2％、年減約1％，每股盈餘約1.2元，全年營收小幅成長1.8％、獲利成長近12％、每股盈餘約6.3～6.5元。

投顧法人認為，中國大陸市場的復甦時間與速度，仍為影響美食-KY利潤率與獲利展望的關鍵因素。基於不確定性導致短期利潤率復甦受限，維持「持有」評等、目標價自148元降至145元。

另一家投顧法人則相對樂觀看待，認為近期股價已反應下半年營運趨弱及全年獲利下修利空，一旦中國大陸疫情可控且管制放鬆，營益率表現有機會優於預期，明年獲利趨勢仍向上、靜待獲利翻揚，故維持「買進」評等、目標價168元不變。