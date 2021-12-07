車市龍頭和泰汽車（2207）7日舉行法說會，說明第三季財報。和泰車表示，受惠於轉投資事業獲利成長貢獻，今年獲利不受疫情影響，前三季EPS達23.19元，創同期新高。

和泰車主管分析，今年新車銷量儘管與去年差異不大，但因疫情、缺車之故，新車促銷、廣宣投資大幅減少，反而讓本業毛利維持應有水準。

和泰車點出，今年獲利逆勢成長的關鍵，在於包括和泰產險、和潤企業（6592）、和運租車、長源汽車、和通汽車、和泰興業等轉投資周邊水平事業獲利大幅成長。

其中和泰產險前三季稅後淨利7.13億元、年增83％，為今年獲利成長最多的水平事業。和潤企業（6592）前三季獲利成長約二成，達22.33億元，獲利貢獻金額最高。

大型商用車經銷的長源汽車，今年受惠於商用車五、六期環保切換，市場搶購五期車推升業務量增，前三季稅後淨利5.1億元、年增52％。

控股大陸汽車經銷業務的和通汽車，今年前三季稅後淨利10.05億元、年增26％。大金冷氣總代理和泰興業今年前三季獲利達11.14億元，較去年同期大增約四成。