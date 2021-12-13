端子廠胡連(6279)電動車產品大單到手！大陸電動車大廠比亞迪/蔚來汽車等因電動車熱銷，明年下單給胡連訂單較今年倍增，今年甫拿下美系電動車大廠電池管理模組連接器亦可望從大陸地區供貨擴大至北美地區，受惠於新客戶新產品出貨放量，胡連業績可望一路旺到明年，胡連表示，今年營運可望創下歷年新高，明年合併營收將較今年兩位數成長，再創歷年新高，法人預估，胡連明年獲利有望挑戰賺一個資本額。

胡連主要產品為車用端子連接器/護套/保險絲盒，公司長期深耕大陸市場，是大陸自主品牌車廠及合資廠重要車用端子連接器供應商，近幾年大陸政策積極扶植電動車產業，胡連也因應客戶需求切入電動車領域，開發電動車連接器系列產品，包括：電動車用連接器CLASS 1~CLASS 4系列產品、電動車充電槍/充電座等，挾技術優勢，胡連不僅是大陸地區電動車大廠比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車高低壓端子連接器重要供應商，美系電動車大廠積極搶進大陸汽車市場，胡連亦順利躋身為美系電動車大廠的電池管理模組連接器供應商，提供3款連接器產品，並於今年第3季開始正式出貨，且出貨快速放大中。

根據中國汽車工業協會(簡稱中汽協)公布最新數據，大陸11月汽車銷量252.2萬輛，年減9.1%，其中乘用車銷量年減4.7%，但電動車銷售亮眼，大陸11月新能源汽車銷量45萬輛，月增17.3%，年增121.1%，累計今年前11月新能源汽車銷量299萬輛，年增166.8%，累計電動車銷量滲透率提升至12.7%。

另依據中國乘聯會發布月度數據，11月新能源車零售銷量達到37.8萬輛，月增19.8%，年增122.3%；累計前11月新能源乘用車市場零售達251.4萬輛，年增178.3%，其中獲得巴菲特支持的大陸電動車大廠比亞迪表現尤為強勁，11月總銷量相當於特斯拉、蔚來汽車、理想汽車和小鵬汽車之和。

大陸政策力挺電動車產業，吸引大陸當地自主品牌車廠全力搶進，比亞迪因銷售大躍進，明年給胡連訂單已敲定200萬台，較今年不到百萬台倍增，蔚來汽車/理想汽車/小鵬汽車也因積極拓展市場，明年訂單量可望較今年倍增，為胡連明年營運大進補。

除大陸電動車廠大單到手，美國電動車大廠也因胡連交貨品質佳，目前已洽談希望胡連越南廠能供貨大陸以外北美地區生產需求，預計明年就有機會出貨北美地區。

隨著各大品牌電動車廠出貨放量，胡連今年業績表現亮眼，第4季在傳統旺季加持下，11月合併營收達4.91億元，年增16.18%，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為44.42億元，年成長39.46%，由於客戶訂單強勁，胡連預估，第4季業績有機會挑戰單季新高，全年營運可望創下歷年新高，明年在新訂單挹注下，全年營收可望較今年兩位數成長，再創歷年新高。

法人預估，胡連今年每股盈餘可望上看8元，明年有機會挑戰賺進一個資本額。