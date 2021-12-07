針對接送學幼童接送車輛安全聯合稽查，今年1月至11月，除5至8月受疫情影響於停課期間暫停稽查外，新北市府共辦理學幼童車動靜態稽查650次，其中查獲5輛違規幼童專用車，及27輛違規補習班或課照中心車輛。昨至鶯歌稽查，再攔檢10輛學幼童接送車輛，再發現3輛違規，2輛為補習班車輛各罰6000元，1輛為桃園市所屬幼童車，交由桃園市教育局裁處。

新北市教育局表示，鶯歌位於新北市與桃園市交界處，時常攔查到桃園市管轄的車輛，這次跨縣市邀請桃園市教育局派員至兩市交界處的鶯歌區永吉國小，共同實施學幼童接送車輛聯合稽查，保障學幼童乘車安全。

教育局指出，這次加強重點包含查核安全門是否能正常開啟、滅火器是否在有效期限及是否超載等，共攔檢10輛學幼童接送車輛，其中有3輛違規，1輛補習班車輛無隨車人員、1輛補習班車輛車齡逾10年，各罰鍰6000元；另1輛是桃園市幼童專用車司機，未經桃園市教育局核備及持普通駕照2項違規，交由桃園市教育局進行後續裁處。

而今年1月至11月查獲的5輛違規幼童專用車，及27輛違規補習班或課照中心車輛違規，教育局說明，補習班車輛違規事項為超載及使用未經教育局核准備查車輛，而幼童專用車違規樣態為違規載送7歲以上學童、超載及使用未經教育局核備的車輛，皆已依法裁罰，要求幼兒園及補習班限期改善且擇期辦理複查。

此外，教育局更與警察局跨局合作，除針對違規車輛持續追蹤及複查外，更於上、放學時段在違規熱點加強查緝。