宜蘭縣政府「清水地熱發電BOT及ROT案」於11月23日舉行電廠啟用典禮，該廠也正式成為全國第一家進入商轉的地熱電廠，包括副總統賴清德、經濟部次長曾文生、縣長林姿妙等共同啟動正式運轉，獲邀出席的遠東商銀為此電廠興建案的獨家融資銀行，以3.75億元融資支持能源轉型，提供清水地熱電廠興建運轉所需資金。

遠東商銀表示，清水地熱發電案由台灣汽電共生公司與將捷建設集團合資成立的宜元公司得標，取得宜蘭縣府設定特許權20年。發電廠位於宜蘭大同鄉清水地熱公園南側，占地5.7公頃，歷經長達三年多的興建期，已於上個月底取得電業執照。清水地熱電廠裝置容量約4.2百萬瓦，啟動後估計可供宜蘭縣三星鄉及大同鄉約一萬戶家庭用電無虞。

遠東商銀指出，隨氣候變遷風險威脅提高，落實能源轉型成為全球各國的主要課題，為配合政府落實能源轉型設定2025年再生能源發電量占比20％目標，積極支持金管會「綠色金融行動方案2.0」，該行展現綠色金融力的創新授信思維，除專案融資支持全台第一座地熱發電案的建廠資金，過程中理解新創事業勢必遭遇的種種關卡，協助企業克服問題。

該案去年得到國際財經專業雜誌《亞洲金融與財經》頒發「台灣區年度最佳綠色融資案」的肯定。遠東商銀總經理周添財強調，除持續深化相關業務與ESG的結合，並將於近期簽署TCFD氣候相關財務揭露，與政府、企業等攜手，共同追求永續發展的目標。