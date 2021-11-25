股債多頭行情造福壽險公司，富邦人壽2021年前9月實現股票及債券資本利得，達新台幣1034億元，創其史上同期、甚至是全年的新高，光是靠出售股票部分，富壽就賺得722億元，亦創下新紀錄。

前9月富邦人壽稅後獲利952億元，亦創同期及全年獲利新高，同比成長超過110％，對富邦金控獲利貢獻逾73％，富邦金表示，主要是受惠投資資本利得及避險成本下降。

第三季富邦人壽應有減持台股部位，由第二季持有總市值達6301億元、占其可運用資金13.7％，到第三季降到5537億元，占比12.1％，扣掉台股第三季回檔4.6％的評價下降因素，富壽應是有處份數百億元台股，實現獲利。

富壽同步有加碼國外股票，到9月底依市價有新台幣2307億元，占比5％，比6月底的2231億元、占比4.8％，略有提高。

投資資產已逾4.58兆元的富邦人壽，前9月避險後年化投資收益率高達5.84％，比去年同期的4.51％大幅增加，比起其資金成本3.31％，有高達2.53個百分點的「正利差」，且其損益兩平點也從去年同期的2.79％下降到2.51％，即獲利門檻更低。

同時到9月底，富邦人壽淨值下金融資產未實現利益還高達1467億元，即獲利本錢仍很粗，9月底淨值比11.6％，亦是六大壽險公司中最高。