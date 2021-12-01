國內疫情逐漸趨緩，近期台灣疫情病例皆以境外移入為主，為兼顧產業及照顧人力需求，疾管署於2021年11月11日宣布，在落實相關防疫措施前提下開放移工專案引進，並應提供完善的醫療保障，避免移工入境國門後確診導致疫情擴散，其中最重要的配套措施為雇主必須為移工投保Covid-19住院醫療費用健康保險。目前有5張移工防疫險獲准！包括兆豐金(2886)旗下兆豐保險、富邦金(2881)旗下富邦產險、國泰金(2882)旗下國泰產險、和泰產險、新光金(2888)旗下新光產險「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用健康保險」及「移工特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用團體健康保險」已獲金管會核准。

勞動部昨天宣布，自12月1日起，移工來台前，需先由雇主為勞工投保COVID-19醫療保險才能入境，保費約1200元，移工從入境日起算共30天，期間若移工確診而收住醫療機構隔離治療，將直接理賠最高50萬元醫療及用藥費用予醫療機構。相較於其他外籍人士入境若確診，隔離治療費用一律由中央政府「埋單」，勞動部強調，這是基於「使用者付費」，經指揮中心同意後，才決議由雇主為移工購買醫療保險，並無不公平。

為與「專案引進移工計畫」政策相契合，兆豐保險多次參與勞動部、漁業署、產險公會及同業共同研商討論，開發「移工Covid-19住院醫療費用健康保險」。

「移工Covid-19住院醫療費用健康保險」投保年齡為16-60歲，每人保費約為1200元。首先，雇主必須於引進移工前取得「移工代理投保委任書」，再由雇主依移工人數填寫「個人件要保書」或「團體件要保書」後，方可為其進行投保，如雇傭數超過5(含)人可填寫「團體件要保書」，以簡化投保流程，投保完成後，將相關電子保險單證明上傳至勞動部網站，以確保移工入境時已享有商業保險的保障。一旦移工入境台灣30日內遭確診Covid-19，兆豐保險將提供最高50萬元的住院醫療補償費用，提供完善的風險保障。

此外，當移工確診Covid-19產生住院醫療費用，包含病房費、膳食費、掛號費、救護車費、住院醫療費用及手術費等相關醫療費用，兆豐保險在取得被保險人書面同意後，可直接將保險金給付予醫院，以簡化理賠流程。