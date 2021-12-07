玉山金控公布2021年11月自結盈餘，單月稅後盈餘17.9億元，累計前11月稅後盈餘190.0億元，創下歷年同期新高，較去年同期成長13.0％，EPS為1.42元。
主要子公司玉山銀行累計前11月稅後盈餘163.3億元，較去年同期成長6.2％，玉山證券累計稅後盈餘成長132.9％，玉山創投累計稅後盈餘成長40.9％。
面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。
玉山金控公布2021年11月自結盈餘，單月稅後盈餘17.9億元，累計前11月稅後盈餘190.0億元，創下歷年同期新高，較去年同期成長13.0％，EPS為1.42元。
主要子公司玉山銀行累計前11月稅後盈餘163.3億元，較去年同期成長6.2％，玉山證券累計稅後盈餘成長132.9％，玉山創投累計稅後盈餘成長40.9％。
面對市場環境變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。
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