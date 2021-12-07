年末的購物節輪番上陣，帶動了消費者的買氣也愈趨旺盛，蝦皮購物的「12.12狂歡生日慶」自11月26日開跑後，截至昨日（6日）已有近350萬人次領取免運券，與雙11同期的熱況不相上下，更在首周已創下消費需求較去年同期超過30%成長，因此本檔再將傾全站之力，祭出年末大紅包「億萬購物金」，首次帶來最高可折6000元的購物金之餘，還主打各式美食優惠、百大國際知名品牌推限時瘋搶1折起等下殺，刷卡最高更能獲26%回饋，讓消費者在年底也能買到盡興。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」在12日當晚10點起開搶iPhone 13 Pro，原價3萬2900元，瘋搶價1萬6450元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物在雙12檔期就推出了4大優惠，包括12日前即可領取全站0元起免運券10張，再推出85折商城神券，12日當天凌晨0點到2點使用，最高可折抵2000元，還有先用先贏、最高可折抵5000元的限量商城9折券，搭配活動價最高可折抵破萬元之高，另外12日每個整點都會豪撒購物金之餘，指定8個重點時段更將有機會獲得首次推出的全年度最高面額的滿額100%折抵購物金，最高可折抵6000元。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」在12日當晚6點起開搶Switch紅藍主機+健身環，原價1萬2980元，瘋搶價1298元。（蝦皮購物提供）

另外12日當天凌晨0時起更將攜手百大國際知名品牌，整點推限時瘋搶1折起，多項高單價人氣商品如iPhone、Switch、保養品等均享限時折扣，而且更聯同星巴克與麥當勞推出暖冬點心，包括1元6塊麥克雞塊、90元有找等星巴克大杯美式等，更攜手「欣葉」與「饗賓」兩大餐飲集團提供破億優惠，另外雙12期間刷指定26家銀行卡，最高即享5000刷卡金回饋以外，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡更享最高26%回饋，趁今年最後一波購物大檔消費更划算。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」豪撒超過300萬遊戲獎勵，再免費抽iPhone13全系列。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」在12日當天凌晨0時起開搶霓淨思極透光亮白淡斑精華超值組，原價2549元，瘋搶價100元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」在12日當晚6點起開搶開搶飛利浦舒眠抗敏空氣清淨機，原價1萬1888元，瘋搶價8888元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」在12日當晚6點起開搶伊萊克斯超級完美管家除蟎版，原價1萬2900元，瘋搶價7777元。（蝦皮購物提供）