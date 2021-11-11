臺北網紅節邀請到藝人洪百榕、網紅糖醣，在momo購物網直播熱賣「穆記緣」牛肉麵料理包。穆記緣是連續3年榮獲米其林餐盤殊榮的「穆記牛肉麵」進軍電商通路的首發品牌，目前推出紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵、麻辣鴨血三款料理包，在臺北網紅節初登場，受到許多吃播網紅的關注。臺北網紅節活動為期兩個月，即日起至12月31日來momo購物網臺北網紅節商城，即可享直播產品特惠價，且於11月16日前至「2021 TY STAR最佳潛力網紅獎」為喜愛的網紅投票，還能抽萬元大獎。

在臺北吳興商圈深耕40年穆記牛肉麵，不僅是許多台北人的記憶，而且還連續3年拿下比「必比登」更高一級的「米其林餐盤」榮譽，僅次於「星級」。米其林餐盤 的評鑑標準在於「代表食材新鮮且細心準備的優質餐廳 」。

穆記牛肉麵獨家宮廷秘方的湯頭深受許多老饕喜愛，相傳以前的皇宮御廚，將皇帝最喜歡的牛肉麵配方帶出宮，傳授給青幫的一個老爺子，年輕的穆老闆拜老爺子為師，學習武術，後來開牛肉麵店時，老爺子把這個配方送給穆老闆，穆老闆研究改進後，成了穆記烹煮牛肉麵的御用秘方，從此之後「穆記牛肉麵」大受歡迎，生意興隆。

穆記緣「紅燒牛肉麵」以宮廷秘方熬製而成。(圖/臺北網紅節提供)

穆記緣以穆記牛肉麵的獨家招牌「紅燒牛肉麵」打造方便美味的料理包，湯頭採用牛油、牛骨、甜麵醬、番茄、八角、花椒、桂枝、桂皮、茴香、荳蔻、草果、月桂葉、草荳蔻、紅蔥頭、蒜末、洋蔥、薑、蘋果等多種食材依黃金比例配製而成，口感甘醇濃厚，搭配大塊、量多又有嚼勁的牛肉塊以及Q彈可口的家常麵，美味又飽足感十足，身心雙滿足；「清燉牛肉麵」的口味較為清淡，少了濃厚的番茄滋味，卻有著蘋果的甘甜與香醇的米酒香，搭配多樣食材複方調配，40年來深獲普羅大眾的肯定，屹立不搖。

穆記緣「清燉牛肉麵」，40年來深受老饕喜愛。(圖/臺北網紅節提供)

除了牛肉麵系列，穆記緣還推出了「麻辣鴨血」，鴨血要煮得好吃不容易，穆記緣的鴨血嚐起來香麻帶勁，很入味，口感細緻軟嫩，滑潤順口，搭配辣椒、花椒、豆瓣、酒釀、大茴、小茴、胡椒、肉桂等食材熬製的湯頭，麻、辣、鹹、香調配得恰到好處，層次豐富飽滿，還搭配美味冬粉增添飽足感。

穆記緣「麻辣鴨血」精準掌握麻、辣比例，口感豐富。(圖/臺北網紅節提供)

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