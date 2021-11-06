彰化縣田中鎮三民農地經過多年努力，終於獲得過半所有人同意將進行農地重劃，但今有反對派農民組自救會，抗議公所泯滅民意，強行推動200甲農地重劃，對此公所出面駁斥，農地屬於私產，完全由地主自主號召推動，公所只協助文件往來，對於指控深感遺憾。

三民土地重劃自救會指出，三民農地屬於舊濁水溪流域，為河床沙礫地質，每塊農地面積小落差大，可耕土層淺薄，歷代先民開墾才造就如今良田，重劃後大型機具整地推平，未來恐怕無法再復耕，老農所有的努力一切化為泡影，保持現狀才是最好的政策。

自救會說，三民農地絕大部分沒有臨路，公所以臨路當作參加重劃誘因，同意書還夾雜建地地主的同意書，以此方法衝高同意人比例，重劃流程完全不透明公開，三民農地約200甲的面積進行重劃為浩大工程，工程施作與復耕期間約為四年之久，期間農民的生計都沒有配套，如此草率有誰為農民設想。

對此田中鎮公所回應，農地重劃根據縣府、中央規定，申請必須由土地面積及所有人過半同意才可進行規劃，田中鎮三民農地重劃是2018年由當地陳姓農民提出，經過多年努力獲得過半同意申請，面積62.84％，所有權人53.89％，該案在立委的協助下獲中央同意進行重劃前置作業，並由縣府地政處主導。

公所表示，農地重劃完全屬於私產，三民農地有許多農田沒有臨路，經過重劃不管是排水設施、完整的農水路、更便利的交通網絡，都是三民農地過半民眾所期待的，公所只協助農民將申請案送交縣府及中央審核，就連同意書都是由鄰長親自送交到所有權人手上，希望所有農民，能夠一起為田中未來發展盡一份心力。