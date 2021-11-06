「2021ITF台北國際旅展」目前正在台北南港展覽館一館熱鬧展出，雲林縣政府與嘉義縣政府今年分別打造特色展館吸客！其中，雲林縣副縣長謝淑亞與10家觀光工廠共同啟動雲林展館，祭出好禮大方送，吸引現場大批民眾熱烈響應。

此外，嘉義縣政府邀請三金主持人黃子佼擔任阿里山咖啡一日館長，透過咖啡達人葉世遠的手把手教學，教導黃子佼親自手沖阿里山的精品咖啡，陣陣的香醇咖啡香飄盪在展場內，吸引許多民眾停下腳步，在嘉義縣展館享受咖啡香的洗禮；黃子佼同時力推阿里山觀光、大林小鎮慢遊跟鄒族部落旅遊，鼓勵民眾快到嘉義縣享受旅遊趣！

雲林展館今年有10家在地知名觀光工廠聯合參展，包括塔吉特千層蛋糕大使館、福祿壽觀光酒廠、朝露魚舖、大同醬油黑金釀造館、雅聞峇里海岸觀光工廠、良作工場農業文創館、興隆毛巾、丸莊醬油、台灣鯛生態創意園區及源順芝麻觀光油廠。

活動現場，雲林縣副縣長謝淑亞與雲林女兒林美慧老師，當場示範酒香米糕，舞台前香味四溢，讓逛展民眾感受雲林縣在農特產與觀光工廠產品溫暖融合的精神。

謝淑亞表示，今年雲林館主題「饗趣雲林 遊商圈逛觀光工廠」，帶大家認識「雲林縣10大觀光工廠及明星商品」、「雲遊四海」四條遊程及「饗趣雲林百寶箱」使用五倍券購買，享旅展超優惠價，歡迎大家來雲林館參觀選購。

為了推動雲林縣觀光工廠旅遊，只要憑台北旅展票根，自即日起至明年4月30日止，到雲林縣內10家觀光工廠享獨家優惠，券留雲林，還可參加汽車及手機等多項好禮抽獎活動。

雲林縣建設處長李俊興表示，今年擴大雲林展館，主推縣內10家通過經濟部評鑑的觀光工廠品牌，產業包括醬油、漁產、酒品、肉品、油品、甜點、毛巾、保養及美妝用品，並首次結合五家觀光工廠推出「饗趣雲林百寶箱」，內含5種商品包含酒精國家隊75%防疫酒精、果汁蒟蒻、柳丁/柚子醬油、低溫鮮榨黑麻油、碳烤片及優惠券，使用五倍券可享優惠價900元，期待觀光產業透過旅展做品牌推廣，讓產業有更多發展的機會。

此外，台北國際旅展5日開幕，嘉義縣政府特邀今年嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽水洗組特等獎-青葉咖啡莊園莊主葉世遠參展，並邀請三金主持人黃子佼擔任阿里山咖啡一日館長。

黃子佼表示，他今年正好是阿里山觀光代言人，私下也是個咖啡控，跟著咖啡達人學咖啡、煮咖啡、喝咖啡，不僅認識到不同咖啡豆的風味，還學會手沖咖啡的手感！他說，阿里山咖啡真的是好香，雖然工作很忙無法常到阿里山旅遊，但卻可以天天在家享受阿里山的咖啡香！

黃子佼還表示，過去他曾自己開車到嘉義的梅山、大林跟阿里山旅遊，不管是上山吸收芬多精、在鄒族的涼亭休息或是到大林慢城來趟慢遊，走訪充滿人文的萬國戲院跟泰成中藥行，感覺都非常棒，大力推薦遊客來嘉義享受悠閒的氛圍！

他同時表示，嘉義縣除了咖啡有名之外，國際聞名的高山茶也是來自嘉義！去年他到嘉義參加博茶會，他很喜歡逛市集看展覽，嘉義的博茶會辦得相當棒，歡迎遊客今年12月25日至明年1月2日到嘉義中埔金蘭辦事處參加博茶會。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，旅展期間邀請到卓武山咖啡農場、一品咖啡莊園及豆讚咖啡莊園一起參展，都是參加比賽的常勝軍！其中，卓武山咖啡農場的藝伎咖啡豆參加「2021典藏臺灣精品咖啡國際競標」，更是拍出一磅500.5美元的好成績！

一品咖啡莊園獲得2021阿里山咖啡莊園精英交流賽日曬組金質獎及蜜處理銀質獎；豆讚咖啡莊園採用自然農法、友善土地的種植方式，最大化降低喝咖啡所引起的心悸不適。

許有仁說，台北國際旅展期間會有咖啡達人駐場，歡迎遊客把握時間到嘉義縣展館品嘗咖啡香！