為完善臺灣新創生態，經濟部中小企業處建置林口新創園，吸引國內外新創能量匯聚成為國際創業聚落，今滿兩周年，於11月12、13日舉辦一連串周年慶活動。除加入A7棟大瀚環球廣場，為園區增添更多服務與使用空間，一年一度的Demo Day和新創展示會也提供新創團隊發光的舞台，開幕活動邀請到近20個投資單位出席，同時趁著周六假日，在園區舉辦園遊會，透過輕鬆有趣的方式增添鄰里間的互動，融合新創能量與在地生活圈，為林口新創園帶來更蓬勃的生氣!

經濟部中小企業處委託邑瀚股份有限公司所營運的林口新創園A7於11月12日(五)盛大開幕，經濟部陳怡鈴主任秘書、新北市政府經濟發展局何怡明局長、國家住宅及都市更新中心鄒允中副執行長皆親臨現場開幕儀式。陳怡鈴表示，林口新創園自2019年開幕以來，不僅有國內外的新創能量挹注，也提供新創企業各類型實證場域，現加上A7正式啟用，未來將提供更多服務設施及創業空間，為新創團隊帶來更完善的服務。

下午的Demo Day和新創展示會，透過「點亮新創」儀式，象徵點亮台灣新創成長與茁壯。本次Demo Day共有來自國內外19個團隊，其領域包括智慧製造、資安、交通、醫療、能源與商業零售等，以簡報或攤位展演的方式，秀出新創能量與研發成果；現場吸引10餘家創投公司與多位投資人出席，與團隊熱絡交流。

11月13日(六)登場的周年慶園遊會活動，除了美食、文創攤位及親子課程外，有6家新創帶來多元的闖關主題，包含香味、運動、綠能等等，歡迎民眾攜家帶眷來體驗互動、跑點闖關兌換限量好禮，讓新創變得活潑有趣，也更融入大眾的生活。

林口新創園為目前全國最大的國際創業聚落，未來將持續打造更完善的國際新創生態系，持續協助國內新創成長展現優勢並吸引更多國際團隊來台，加速新創邁向國際舞台。