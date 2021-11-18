台北市政府修整舊潭美國小為台北市東區社福園區，其中園區純美樓三樓「銀髮服務新創活力中心」18日辦理開幕記者會，結合長者新創實驗展示空間以及社區關懷照顧據點，並規畫7間教室多元空間設計，落實在地老化的理念。

「銀髮服務新創活力中心」委託社團法人社區大學全國促進會辦理。社會局指出，透過銀髮服務新創活力中心，結合長者新創實驗展示空間以及社區關懷照顧據點，以7間教室多元空間設計，包括健身房、社區廚房、遊戲間、實驗工廠及交誼廳等，讓長輩在園區體驗各種健康促進及創藝手作課程，並與青年共同交流廚藝、木工工作坊。

社會局表示，以銀髮新創產業、青銀共融、社區照護、通用設計為四大概念，透過打造專屬長者主題展示館，結合新創概念、產業及推廣活動，規畫長者相關服務展示空間，培訓專業人員、照顧者及一般大眾照顧知能，並作為青銀共融，具在地特色的社區照顧關懷據點，落實初級預防功能及長者活躍老化、在地老化的理念。

社會局長周榆修表示，東區社福園區目前已有石壁潭非營利幼兒園收托100多位幼兒，未來將有社區式老人日間照顧中心及台北市潭美托嬰中心進駐服務，讓老幼在園區共融、共學、共樂。