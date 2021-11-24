今年教育部品德教育特色學校遴選，新北市共有光復國小、永定國小、中信國小、大觀國中、溪崑國中及金陵女中6校獲獎，今年度全國有國小17所、國中6所與高中3所共26所學校獲獎，新北市佔6所學校，校數全國第一。

溪崑國中以教育家杜威的教育即生活理念發展各類品德活動，例如敬師奉茶、幸福一日捐、扶少團跳蚤市場義賣、敬老服務、特教體驗及環保愛心園遊會等，也進行每月品德之星表揚、品德集點卡、模範生牆及品德廊道標語設計等，培養學生良好品德。

中信國小建置優化6處校園空間營造品德教育氛圍。例如在生態農場設置小型生態池，飼養蓋斑鬥魚及錦鯉魚，讓孩子從魚類的成長中領悟生命的奧秘外，更學會如何尊重生命及關懷他人。

永定國小用口說好話、身行好事、心存好意來激發引導學生思辨、澄清、接納、熱愛生命與愛己愛人；光復國小結合國際教育強調尊重多元價值，將品德議題融入雙語教學與國際接軌，學校也將品德與食農教育結合辦理敬師活動，用生命教育教導學生感恩與關懷，將品德落實融入於孩子的日常生活中。

大觀國中及金陵女中更是獲獎國中及高中唯一受邀在全國觀摩及表揚大會進行分享的學校。大觀國中推動品德教育融入行事曆中，母親節前夕辦理七年級懷孕體驗，學生一整天將3公斤重物綁身上體驗母親懷孕辛勞，讓孩子與家人有進一步情感交流。

金陵女中由校訓厚生出發，期待學生除自身擁有豐富生命且能豐厚他人，遇見更好的自己，學校透過品德課程活動的設計，如讓學生參加服務學習，在活動中學習滋長綻放芬芳，期許女孩透過建立關懷共好生命態度，以及是非公義的道德勇氣。

新北市教育局表示，新北市學校推動品德教育不遺餘力，鼓勵各校以多元方式將品德教育融入各議題及活動，讓學生在日常生活中實踐品德，成為國民基本素養，推動新北幸福有品校園。