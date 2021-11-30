桃園市今年首度培訓全英語授課種子教師，請全市公立國中學校推派1名英語教師進行培訓課程，預計培訓60人，讓種子教師返校推動全英語授課。教育局指出，針對未來種子教師業務繁雜，目前正在制定獎勵制度。

配合中央推動2030雙語國家政策，桃園市採取「本外師雙語教育」及「英語課全英語授課」雙軌目標併行。教育局表示，桃園除了聘用115名高國中小外籍英語教師外，另還有118名雙語本師實施國中部分領域雙語教學，透過本師與外師聯合提升雙語課程的質與量。

教育局指出，今年共辦理2梯次國中英語教師全英語授課種子教師培訓課程，通過培訓的教師將頒發證書，希望他們將種子帶回各校發芽茁壯，期盼每節英語課有7成以上的時間採英語授課，並逐年增加比例以達到英語課全英語教學的目標。

教育局國中教育科科長蔡聖賢指出，以往是請所有國中英語教師一同研習，今年採取每個學校推1名英語教師培訓成種子教師，經7次課程共21小時的培訓課程，再返校做教學推動。

蔡聖賢說，目前全市公立國中有59所，因此預計會有60名種子教師，由於種子教師須規畫全英語授課、在校內協助其他教師，為此教育局研議要給予獎勵措施，如備課時間拉長、減課或其他行政獎勵，目前已著手研擬中。