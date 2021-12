有「單詞教父」美名的劉毅老師,開辦為期八週的「董事長英語研習班」,本次迎來第五週的學習。劉毅老師為了讓董事長們勇敢說英語,因此從第四週開始便舉辦英語演講比賽,鼓勵董事長們透過課堂所學內容,用演講的方式開口說英語,不僅可以訓練口語表達的能力,也能加深對英語句子的印象。本次上課為第二次的英語演講比賽,比賽過後會選出表現出色的前三名獲得紅包獎勵,以鼓勵董事長們勇敢上台,對英語學習邁出改變的第一步。

劉毅老師開辦為期八週的「董事長英語研習班」,從第四週開始在課程中加入英語演講比賽,讓前來學習英語的董事長們勇敢開口說英語。(圖/劉毅提供)

本次上課主題為「受人歡迎的祕訣」,劉毅老師不藏私地分享一些演講的訣竅,從音調的控制、氣氛的營造、與台下的互動,最重要的是,要「真誠」地表達,演講才能打動人心。劉毅老師也親自示範開場的問候,Welcome ladies and gentlemen.(歡迎各位女士,各位先生。)Its really great to be here.(真高興來到這裡。)Do you want to know the secrets of being popular?(你們想要知道受人歡迎的祕訣嗎?),接著講述受歡迎的祕訣,Firstly be outgoing. Outrageous. Truly outstanding.…(首先,要外向。要特別好。要非常傑出。…)Secondly be polite. Powerful. Really positive.…(第二,要有禮貌。要有力量。要非常樂觀。…)Last but not least be playful. Pleasant. Persuasive.…(最後一項要點是,要愛玩。要令人愉快。要有說服力。…),最後的結尾語與祝賀,Thank you for being here today. I hope your dreams come true. Thanks ever so much.(感謝大家今天來到這裡。希望你們的夢想都會實現。非常感謝。)

演講比賽期間,董事長們輪番上陣進行英語演講,將劉毅老師分享的演講訣竅學以致用,盡力發揮學習成果。每一位董事長都試著把自己推出舒適圈,挑戰上台、挑戰英語演講,即使在演講過程中有錯誤,也能及時修正,下一次開口時就能說得更好、發音也更準確。演講比賽最後由說起英語氣勢十足的「美樂蒂文教科技」副董吳秋絨獲得第一名,台風穩健的「煌瑞企業」董事長蔡瑞珠獲得第二名,發音標準的「菁鐸獅子會」前會長陳澤民獲得第三名的殊榮。

獲得本次英語演講比賽第一名為「美樂蒂文教科技」副董吳秋絨(左1);「煌瑞企業」董事長蔡瑞珠獲得第二名(右1),開心的接受表揚。(圖/劉毅提供)

「菁鐸獅子會」前會長陳澤民表示:「劉毅老師的教材將正面的英文用語做了整理,學習起來事半功倍,老師教學十分熱情,大家也都十分認真。」在接受表揚時,他也對教育力量促成的自我進步與改變有所感觸,並與大家分享過去在學校服務時,會特別照顧弱勢的學生、幫助他們的教育,而這些學生也不曾變壞,他認為這就是關懷與教育的力量。藉著挑戰英語演講,這樣的改變讓大家有更多加強自身英語能力的機會。