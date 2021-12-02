高雄市鳳翔國中梁老師1日執行交通導護工作遭小客車闖紅燈撞飛，迄今未脫離險境，全國教師工會總聯合會今天抨擊教育部推諉卸責，不排除發起不合作運動；全國教育產業總工會則要求讓老師回到教室，維護道路交通安全的工作應該交還給交通警察。

全教總理事長侯俊良表示，教師並非指揮交通者，但學校不斷要求老師去指揮交通、擋車，教育部長年以來對此視而不見，難道要不斷發生悲劇，甚至出了人命，才能引起政府的重視嗎？

侯俊良說，常常接到教師詢問為何必須擔任交通導護的詢問，在此次不幸事件之後，來自地方的詢問更多。然而，長期以來，面對教師擔任交通導護疑義，教育部的表現就是消極怠惰、推諉卸責，面對如此重大的爭議，歷任教育官員不思積極作為，縣市政府也不願意讓交通執法人員取代教師，反而理直氣壯的責問教師怎麼可以這樣沒有愛心。

侯俊良強調，希望悲劇到此為止，不要再有第二個不幸，全教總要求教育部盡快提出具體作為，不要再以老師應該有教育愛、感謝老師不辭辛勞當作推諉卸責的護身符，否則不排除發起不合作運動，發動全國教師全面退出校外交通導護工作。

全教產發布新聞稿指出，學校範圍外應不屬學校校務，若為了維護學生上學交通安全，則指揮交通、維護道路交通之安全應屬於交通警察，或義交，為何要把交通警察的工作加諸於學校教師呢？

全教產說，學校導護老師沒有執法權，當拿起「停」的旗子揮舞，對駕駛根本沒有強制力，還要賭這輛車會不會停下來，且沒有危險加給、沒有執勤津貼，只有一張獎狀加上「可能無效」之補休。

全教產呼籲政府必須正視此問題，不然教師站導護發生意外的事情，不會是最後一次，老師也難以兼顧班級學生狀況，等於肩負雙重責任壓力大。希望政府透過大量培訓義交或未來可能修法通過之民防人員擔任導護工作，讓老師回歸教室，把老師還給學生吧。