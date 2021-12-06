教育部2019年開始推動科技輔助自主學習計畫，並培訓許多教師，明年將擴大計畫到全台，盼教師能善用載具結合數位學習平台，培養學生自主學習。（教授黃思華提供／游念育台北傳真）

為期3天的「2021台灣自主學習暨數位科技輔助自主學習研討會」，在今日展開，廣邀國內外專家學者和教師的研究成果，並進行公開授課，教育部2019年開始推動科技輔助自主學習計畫，並培訓許多教師，明年將擴大計畫到全台，盼教師能善用載具結合數位學習平台，培養學生自主學習。

教育部連續4年砸200億元，達成全國中小學「一生一平板」，台北市也喊出擴大試辦「學生自備載具（BYOD）到校學習計畫」，甚至已經在班級內做到「一生一平板」，許多教師也分享自己授課的經驗和班上學生學習的成果。

宜蘭縣碧候國小老師洪惠珊就分享，有學生不愛唸英文，甚至排斥英文，都在課程中能勇敢嘗試，她說，山上的孩子單純、學習的資源比不上市區的孩子，有一些孩子到了6年級26個字母還沒有辦法讀寫，但導入科技輔助自主學習，有些學生更願意開口說英文。

台北市立大學教育學系教授黃思華說，使用行動載具和傳統板書教學的好處是全班所有人都能參與課程，師生互動便利；以及許多抽象的科目，像是自然科的電流和磁力，都是肉眼看不到的抽象概念，透過App呈現，對學生來說會更容易理解。

此外，運用學習平台還能達到適性學習，黃思華指出，教育部所推動的學習平台「因材網」，與別的平台不同，老師一開始會給學生做題目，診斷出學生的迷思概念，這項「適性診斷」的功能比較容易達到因材施教的理想，這也是傳統教學無法達到。

另外，一生一平板是否能打破城鄉差距的教學，黃思華說，台北的師資到底有沒有比較好？其實，台北的資源豐富，能讓學生懂比較多知識，這樣而已；黃指出，近期做過一份普查，發現很有趣的事情，許多比較市中心的區域，使用數位載具的時間還不如一些城鄉地區，其實最重要的是老師要有使用載具的教學能力，而不是只發平板沒有配套，否則會造成資源浪費。