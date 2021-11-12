講師陳儀綺帶領學員激盪編織形式。（嘉義市政府提供）

成果展時，社區居民於民藝館招牌前合影。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府環境保護局在中庄社區辦理「環境再生共創工作坊」，社區規畫師陳儀綺與在地藝術家楊勝雄攜手開啟社區營造之路，從規畫、設計到舉辦工作坊，凝聚社區里民，將空間活化成為「亞洲民俗藝術館」。

市府環保局推動環境再生的意識，由在地藝術家楊勝雄提供給社區使用的工作室，經由設計團隊「依託幫」成員，帶領青年社規師與中庄居民一同認識中庄社區所在的台斗坑發展史，藉由整理工作室藝術品、舊布料共創藝術品，打造民藝館招牌。

社區共創活動內容有社區認識與圖面設計、共創及成果展「窯身一變，美事一庄」青年社規師與社區長輩青銀共創，社區居民81人次參與，居民看到小時候學畫的教室搖身一變成為社區聚會點，也滿心期待未來能常來這裡走走。

陳儀綺表示，為期5個月的空間改造行動，將堆滿雜物的倉庫及原供里民使用的社區聚會點，以改造為社區展覽據點「亞洲民俗藝術館」為願景，展示多件藝術創作、陶藝品及古董等，過程中發現楊勝雄老師親手磚砌的傳統紅磚窯，完整保留下來。

陳儀綺說，在空間改造、藝術共創面臨許多問題，過程繁瑣，但藉由互相交流、溝通，不僅與當地居民建立緊密關係，也更想將社區點亮。

市府環保局表示，為鼓勵青年加入在地社區規畫師的行列，舉辦以社區為出發點的課程及活動，協助社區找到發展方向，中庄社區是範例，藉此點燃社區共好的火苗，也歡迎大家來中庄「亞洲民俗藝術館」發現台斗街之美。