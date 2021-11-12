金門縣府公開徵求有「金門味」的文創與青創紀念商品，以寄賣方式進駐縣定古蹟「清金門鎮總兵署」陳列展售，歡迎大家一起來動腦玩創作，讓遊客在轉彎處遇見美好與驚喜。

縣府觀光處今天發布「金門縣政府鼓勵研發暨銷售紀念商品徵選要點」與徵選方案，期待導入民間力量鼓勵地區創生，研發更多具金門縣代表性、紀念性及文化內涵的文創與青創商品，在景點空間陳列展售，一來延伸藝文體驗，二來提升民眾參訪或停留意願，進一步刺激觀光行銷和旅遊消費。

金門縣府公開徵求有「金門味」的文創與青創紀念商品，以寄賣方式進駐縣定古蹟「清金門鎮總兵署」陳列展售。（金門縣府觀光處提供）

觀光處說明，徵選紀念商品以金門縣古蹟、景點意象、城市文化內涵、人、文、生態、地理、節令、活動等為設計元素，著重特色主題的呈現外，也講求產品的品質與包裝設計、時尚性與實用性、發展潛力與經濟產值，同時也要與環保與衛生潮流合拍，並符合相關法令規定。

人來人往的金門縣定古蹟「總兵署」，規畫作為文創紀念商品的陳展據點。（李金生攝）

縣府將邀請文創業者、學者專家評審，入選商品在「總兵署」上架試賣3個月，經評核效益良好，即可列入長期販售之商品，為景點帶來新亮點。詳細資訊可上〈金門縣政府全球資訊網〉查詢或電082-318823分機62733王先生。