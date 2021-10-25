桃園市新楊梅行政大樓即將完工，但鄰近的第二公有市場和楊梅警分局老舊不堪，議員李家興建議市府整體重新規畫改善。（李家興提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市新楊梅行政大樓即將完工，但鄰近的第二公有市場和楊梅警分局老舊不堪，議員李家興建議市府整體重新規畫改善。（李家興提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園新楊梅行政大樓將於明年6月完工啟用，但鄰近建築卻是超過一甲子的楊梅第二市場和楊梅警分局等老舊建物，還有密密麻麻的天空電纜線，新舊強烈對比，非常違和，市長鄭文燦允諾重啟第二市場活化計畫，向中央爭取改建楊梅分局，並續推纜線地下化，讓楊梅脫胎換骨。

議員李家興說，楊梅區新的行政大樓以綠建築為基礎，蓋得美輪美奐，但周邊卻殘破不堪，對面第二市場逾80年歷史，老舊髒亂不堪，早已報廢沒有攤商進駐，一旁還有全桃園最古老的楊梅警分局，偵查隊辦公廳舍「外面下大雨、裡面下小雨」，加上天空電纜線只改善50公尺，其餘仍密密麻麻亂如蜘蛛網。

「不成比例，非常好笑！」李家興認為明明位處楊梅精華地帶，整體卻缺乏規畫充滿違和感，未來要是其他縣市來參訪，更讓人羞愧，要求全面整建更新。

鄭文燦坦言周邊設施老舊，指示都發局研議將楊梅區公所、大成路畫設為都更地區，他也提到，市府近年針對楊梅第一市場、第二市場及大成市場等3個老舊市場，斥資近5000萬改善，並提升市民採買環境，但攤商搬遷意願並不高，目前第二市場約有400坪商業用地，卻只有18個攤位，將請經發局重啟活化機制，取得攤商同意後列為優先改善市場。

鄭文燦說楊梅警分局，已完成結構補強，警察局正進行結構安全檢測，會列為首個改建的分局，並積極向中央申請補助，至於電纜線目前僅完成50公尺，其餘700公尺將斥資2100萬完成，他強調大成路不僅是楊梅熱鬧的傳統商圈，也有老舊歷史建築，推動電纜地下化相當有價值，會配合行政園區建置一併完成，協助市容景觀改善。