弄巧成拙？台北市捷運劍潭站曾因外型被選為全球10大最酷地鐵站，引發外界熱議，台北捷運公司明年將在劍潭站推動TOD開發案，興建18層混合型大樓，卻有一票建築師、設計師連署反對，北市議員黃郁芬也憂心，該案將帶來環境景觀壓迫感，造成當地交通衝擊，她要求市府1個月內召開諮詢會議，重新審視建築規模，別為增加收入損害到公益性。

台北捷運公司總經理黃清信對此允諾，今年11月將舉行座談會蒐集各方意見，研究如何讓大樓融入都市地景，並納入後續設計參考，但整體而言政策推動方向不變。

台北市長柯文哲下令北捷奉行商業極大化，其中大眾運輸導向發展（TOD）更是重中之重，第一座TOD案落腳在士林站，隨後斥資30億打造的劍潭站TOD案，10月核定都市設計、明年工程決標，規畫興建地上18層建物，引進辦公商業及餐飲業，預計明年施工、2026年完工。

豈料，看似風光的建案卻遭到捷運美學小組半數反對，黃郁芬更接到社團法人台灣女建築家學會、國立陽明交大建築研究所等多個團隊的陳情，呼籲市府重新評估該案對圓山歷史景觀和劍潭周邊的都市環境衝擊，趕在設計規畫、公開招標尚未決標的階段做出調整，降低傷害。

「當地民眾未蒙其利先受其害！」黃郁芬批評，劍潭站TOD案量體又高又寬，總樓地板面積達4萬平方公尺，勢必阻斷中山北路綠廊道的延續和視覺穿透性；北捷報告書中也揭露此案址有交通延滯回堵現象，遑論商辦所帶來的交通流量，加劇衝擊當地居住和用路品質。

黃直言，劍潭站擁有特殊龍骨懸吊屋頂，曾被選為全球10大最酷地鐵站，但該大樓有些角度會遮擋掉劍潭站原有的特色設計，一旦大樓建成，就再也看不到具藍天背景的龍骨線條，甚至影響一旁台北藝術中心的觀景平台視野，凸顯程式開發欠缺整體性規畫。