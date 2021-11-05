1名女子指控柯姓男子，前年2人在捷運車廂上認識，柯拿飲料給她喝，2人在關渡站下車後，她開始感到無力、暈眩，柯見狀竟將手伸進她的內褲，並以手指性侵後離去，士林地院審理後，認為女子的陳述模糊、前後不一，且周遭監視器也沒有被害人描繪的場景，判柯男無罪。

被害人指控，2019年12月某日，她在捷運車廂與柯男結識，柯邀她一起下車走一走散心，還說要請她吃飯喝飲料，上午10時許兩人一起在關渡站下車，並朝關渡宮方向前進。

被害人指控，行經大度路3段某巷弄時，許有拿1瓶飲料給他喝，接著她就越走越無力、頭暈目眩，快到關渡宮時，柯男竟趁她意識不清時，將手強伸進她的褲子和內褲，接著以手指指姦，並在得逞後快步逃逸。

被害女子後因神情恍惚，被路人發現報警，警方到場採證後，依女子指控，調閱捷運出口監視器找到柯男，全案依妨害性自主罪送辦，檢方審理後也依法將他起訴。

柯男到庭時喊冤，表示兩人確實在搭捷運時認識，並在關渡站一起下車，過程中他確實有拿飲料給對方喝，但是那時出於好意和關切，後來就自行離去，但否認自己會如此猴急，當街指姦被害人。

合議庭認為，全案主要證據，均為被害女子和她哥哥的證述，但比對兩人說詞，發現內容有許多前後不一而且陳述模糊之處，其中被害女子哥哥所言，更全部來自妹妹告知，無法補強可信性。

另檢調調閱案發現場影像、照片，並無法力證被害人曾遭柯指姦，該案仍有合理懷疑存在，判決柯姓男子無罪。