今年逢文協100年，當年文協前輩在全台各地，從文學、音樂、影像、美術都留下不少足跡，文化部長李永得指出，透過地景，不難追憶文化人為台灣所做的努力。由國立台灣文學館策畫、蔚藍文化出版的《文協一百點：臺灣真有力地景指南》5日舉辦了新書發表會。

李永得指出，認定、找出文協地景的100個點並不困難，「最困難的是這個點的故事要去怎樣找、怎樣寫？」而最終由江昺崙、林運鴻、張怡寧3位年輕的台灣文學研究者撰文的內容，李永得直誇：「非常的生動，從這個輕鬆故事裡面，可以了解每個點在當年發生的事情」。

雖然百年前的人物幾乎都已不在，文協從成立到解散，也只有短短10年左右，但文協的精神時至今日仍在各地開枝散葉，李永得也期望藉由此書，讓年輕一代都能知道「10月17日是台灣文化日」，也希望將此書提供給教育部，讓師生們在戶外教學時，能走訪這些地景，了解前輩們當年是如何在這塊土地上，發動台灣文化啟蒙運動。

「過去的書也擅長用歷史故事，搭配當代視角來呈現，學術著作也有能力打入一般市場。」國立台灣文學館館長蘇碩斌指出，台灣1921年一群文人，也是用全新的方法把台灣古典文學呈現出新樣貌，就像去查看當年這些文化人的書房，看到的是尼采、康德，「他們的眼界甚至比我們還廣寬」。

藉著地景指南，不難發現文協地景就在周遭，如當年「台陽美術協會成立大會」所在的鐵道飯店，即是今日新光三越台北站前店舊址；台灣第一間電影院「芳野亭」，就位於台北萬華區的昆明街上，本是演出日本傳統說唱藝術、歌舞伎等，後改為「芳乃亭」成為台灣第一座專業電影院。