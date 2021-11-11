首屆文協獎章頒獎典禮在11日落幕，文化部長李永得在現場表示，未來會繼續辦下去，並希望透過這個獎，激勵更多人，投入支持文化這個行業。

李永得表示，一百年前台灣很多知識界、企業界的仕紳成立了文化協會，展開了文化自覺跟公民意識的啟蒙運動，「我們正在籌備如何紀念跟發揚文協百年的精神的時候，發現到一個事實，有一個策展家，他策展一個展在台中，這個展是什麼呢？就是要代表藝術家對於當年支持他們的所有仕紳，包括企業界的人、知識界的人、社會各界的專業人士，表示感謝，我聽了以後非常感動。」

此外，順天堂創辦人許鴻源購買了台灣前輩畫家非常多的作品，也令李永得感動，「我看到他自己親自寫下，他每一張畫都是有價錢的，這價錢是畫家畫好以後作品拿給許博士，多少錢就是多少錢，他從來不講價，有人就問他你為什麼都不稍微講一下價，他說我買這個不是只有為我自己買，我是要支持藝術家，因為只有支持藝術家台灣才有前途，所以他就傾其所能，買所有的前輩畫家，只要願意賣的，他都願意買，然後他現在把買的部分全部捐給國家美術館，這也讓人非常感動。」

李永得表示，這些前輩守護文化的作為，令他感動，未來希望持續透過這個獎，向長期以來守護台灣文化發展、支持文化發展，表達最高敬意。