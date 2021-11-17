台糖公司長年深耕企業社會責任，實踐永續發展目標之努力有目共睹，今年台糖在「TCSA台灣永續獎」及「BSI英國標準協會永續韌性獎」的評選中，一舉囊括4大獎，充分展現各界對台糖的肯定。台糖會持續精進與創新，為臺灣的永續發展貢獻心力。

多年來台糖在實踐企業社會責任方面成果豐碩，獲獎無數。今年台糖在TCSA臺灣永續獎評選中榮獲「綜合績效類－台灣TOP50永續企業獎」、「永續報告書類–傳統製造業白金獎」，以及「台灣永續行動銅獎」等3大獎，並於今（17）日由台糖董事長陳昭義出席頒獎典禮，接受表揚。此外今年台糖也得BSI英國標準協會的肯定，獲頒「永續韌性獎－領航獎」。

台糖指出，雖然這兩年疫情影響全球經濟甚鉅，但台糖在逆境中展現極佳韌性，不僅生產防疫酒精產品、實施租金緩繳及紓困方案減輕民眾負擔，政府推振興，台糖也沒缺席，而且台糖投入在循環經濟及綠能方面的資源有增無減，例如牡蠣殼碳酸鈣生技材料廠已於2020年6月底竣工，預估每年可將5萬公噸的廢棄牡蠣殼轉化為有用資源；綠能方面，2020年完成首例與民間合作的滯洪池太陽能發電場域，沼氣發電至今亦已累計產出181張生質能再生能源憑證，即等於有18.1萬度綠電，加上帶有沼氣發電的新式豬場不斷改建，已全面鋪設太陽能屋頂，在在都顯示出台糖實踐聯合國永續發展目標的決心。

除此之外，台糖尖山埤江南渡假村也積極投入獨角仙、螢火蟲的棲地營造與復育，並以此獲得TCSA首屆「台灣永續行動獎」的殊榮。

台糖感謝各界的認同與肯定，台糖會秉持配合國家政策的原則，在本業基礎上追求卓越與創新，並朝永續發展目標持續努力與精進，為臺灣的永續發展貢獻一己之力。