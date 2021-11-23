喝一杯新鮮營養的國產豆漿，也能幫助台灣農業加倍省水!農糧署自105年起推動「大糧倉計畫」，鼓勵農民水稻田轉作耐旱大豆等雜糧作物，能節省一半的灌溉水量，同時提升我國糧食自給率。

為推廣國產雜糧，農糧署北區分署與新竹縣府輔導竹北市農會23日舉辦「我吃黑豆我驕傲 省水MVP就是你」活動。

農糧署署長胡忠一說明，極端氣候加劇，影響全球農作物收成，今年夏季台灣即面臨最大的缺水危機，各部會因應研商水資源調度，農糧署輔導農民種植需水量低的雜糧作物，依據桃園區農業改良場研究，大豆每公頃需水量約7000噸，相較水稻灌溉16000~19000噸，種植大豆可節省1/2用水量；另外，目前國內的大豆、小麥、玉米等雜糧有9成4從國外進口，推動在地雜糧復興，亦能提升糧食安全自給率，農糧署協助農民朝向集團機械化耕作及產品加工加值，推廣學校營養午餐飲用國產豆漿，更有賴全民消費支持。

農糧署北區分署輔導新竹縣新豐及竹北地區水稻農友二期作改種黑豆，以水旱輪作友善土地的耕作方式並通過產銷履歷驗證，重視品質與安全，黑豆面積已超過100公頃，總產量達200多公噸；為協助農民銷售，竹北市農會開發豆漿冰淇淋、黑豆漿等產品，於各農會社區小舖熱銷大獲好評，進一步推廣新竹科學園區企業15萬員工響應團購豆漿。

另配合行政院推動學校午餐採用國產可溯源在地食材政策，分署輔導新竹縣政府推廣該縣學校使用豆漿機現煮國產大豆，提供學童營養健康的新鮮豆漿，有助於地產地消、減少碳足跡，鼓勵民眾輕鬆喝豆漿，達成節水、環境友善、實踐淨零排放的具體行動。

北區分署進一步說明，國產大豆品質優良，在地生產運輸路程短，更不會有進口大豆基因改造的疑慮，新鮮健康又安全，消費者可以安心食用。新竹縣種植的品種包含「台南5號」(黃仁黑豆)及「高雄選10號」(黃豆)，不僅膳食纖維、花青素、維生素B群含量高，適度攝取有助抗氧化、降低人體中的壞膽固醇、減少血脂肪堆積，更富含高生物價的植物性蛋白質，是平價優質的營養食材，是成長中的學童、運動選手、燒腦工程師最佳優質蛋白的補充來源。