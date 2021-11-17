台北市長柯文哲今透露對於投資企業的想法，主張主張用政府當天使基金，今年提案「台北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」已送議會，成立北市府創新基金，將過去的補助轉化為「投資」。產發局長林崇傑表示，輔導企業並讓財源永續發展，目前規畫5年20億預算、5檔基金。

柯文哲今出席2021台北市亮點企業頒獎典禮，他於致詞時表示，台灣並非天然資源豐富國家，唯一可以在世界上跟人家競爭的就是人力資源，人力資源表現在創新，因此支持創新創業一直是北市府重要政策。

柯文哲說，台灣過去以代工為主要產業模式，GDP維持在2.3萬元美金，但全世界與台灣競爭代工市場的國家太多了，從中國到印度到巴西、巴基斯坦、越南，他認為產業要升級，而升級要靠創新。

柯文哲表示，他上任以後2015年3月創立台北市成立創業服務辦公室 ([email protected])作為單一窗口，到現在已輔導3萬件創業，已補助金額超過 19.8 億元、貸款25億元，但如果單純補助，後續企業執行成效好壞成敗，政府其實也很難掌控。

柯文哲接著說，他現在有新的想法，主張用自己的創新基金、天使基金，補助不如乾脆投資，也比較符合責任政治，相關議案已送議會，要成立台北市政府自己的創新基金，慢慢取代過去的補助。

柯文哲並指，另外規畫23處創新基地，現已啟用15處，未來會在資金跟場地上繼續鼓勵創新產業發展，最近在檢討後疫情時代產業轉型，其中最重要的是數位轉型，政府要做的就是數位基礎建設，他會在剩下一年任期盡量做好，讓企業在此基礎上轉型。

對於「台北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」的規畫，林崇傑表示，已與業界討論1、2年，投資取代補助的方向在業界獲得支持，過去補助之後，後面並沒有追蹤體系，賺錢也無回饋機制，但若政府投資，將持續輔導，畢竟希望企業賺錢。

林崇傑指出，像當年國發基金投資台積電，未來針對商業模式確定、準備開始量產並向外拓展的新創企業進行投資，投資約3000萬至5000萬，約7到10年獲利回收後退出，等於北市府入股，賺了錢將繼續滾動、繼續投下去。

林說，法案通過後，預計政府投資4億、民間出資6億，一檔基金共10億，編列5年20億連續性預算，共5檔基金，明年預計先編2億預算。