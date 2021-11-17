西屯區台中文財廟主祀文財尊神，是地方信仰中心，香火鼎盛，長期保佑居民生活安康、財源廣進；廟方同時致力於公益慈善，頒發獎助學金幫助鄰近學校學生，熱心參與地方事務，深獲肯定。台中市長盧秀燕17日至台中文財廟參拜祈福，並頒贈「財源廣進」匾額，感謝廟方長期對地方的貢獻，祈求文財神持續庇佑市民平安、市運昌隆。

盧秀燕表示，台中文財廟文財尊神多年保佑地方生意興隆、平安順利，今日特別頒贈「財源廣進」匾額，希望香火興旺，也期盼主任委員廖萬得帶領所有幹部秉持文財神弘法濟世精神，繼續為地方服務。

台中購物節至今消費登錄金額已突破144億元，如消費登錄金額破150億元，將再加碼抽出50萬元現金一名，相信在文財神的庇佑下必能突破，振興台中經濟。

民政局長吳世瑋表示，台中文財廟積極辦理公益慈善事業，除連續多年頒發獎助學金獎勵有心向學及學業成績優秀的學生，去年更捐贈經費給台中市西屯區、南屯區國中小裝設冷氣設備，讓中市校園學習環境更加舒適。

他感謝廟方秉持「取之於社會、用之於社會」的精神回饋鄉里，用心致力於推動敬老慈幼、關懷弱勢、社會福利、教育、文化等各項公益服務，發揮穩定社會的力量。

民政局說，台中文財神廟位於西屯區惠來路三段上，供奉文財神、善財神、福財神、文昌帝君、福德正神、中壇元帥，香客除當地居民外，更不乏保險業、金融業、房仲業等各行各業的老闆前往參拜，誠心祈求生意順利、財源廣進，以及考生、學子前往祈願考試順利學業進步，香火鼎盛，為當地重要信仰中心。

今日活動，市長盧秀燕、民政局長吳世瑋、西屯區長陳寶雲、市議員黃馨慧、惠來里長廖慶麟、上石里長廖年新及逢甲里長廖婉菁等人均出席；市議員楊正中、林祈烽、張廖乃綸也派員致意。