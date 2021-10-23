近幾年氣候變化劇烈，文蛤容易感染病菌暴斃，養殖戶受到很大衝擊，台塑企業聘請高雄科大、朝陽科大等專家學者組成團隊，協助解決養殖異常情形，並提供科學化養殖技術，23日在雲林區漁會舉辦「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展」，同時舉行文蛤評鑑。

雲林縣文蛤養殖面積超過3300公頃，年產量達3萬1000噸，占全台6成以上，是國內文蛤最重要的產地，但近年受到極端氣候影響，生產並不順利。

雲林縣文蛤養殖面積超過3300公頃，年產量達3萬1000噸，占全國6成以上，是國內文蛤最重要的產地，今年育成率較往年增加3成以上，肉質比往年豐肥。（周麗蘭攝）

雲林區漁會總幹事林傳育表示，文蛤養殖戶這幾年過得不怎麼好，有些病害找不出原因，養殖戶真的是痛苦，台塑企業秉持敦親睦鄰精神，找高雄海科大、朝陽科技大學協助，與漁會和養殖戶一起解決問題，成效很顯著提升，只要天氣不要太極端，養殖技術漸漸可以克服，這一點要對台塑鼓掌。

「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展」23日在雲林區漁會舉行，重頭戲是文蛤評鑑比賽，共有超過120位養殖業者參與選拔，評鑑標準有大小、色澤、肉質。（周麗蘭攝）

受技術輔導漁民表示，接受學界團隊輔導後，收成率增加2成，養殖期比過去縮短2、3個月。

高雄科大水產養殖系教受黃榮富表示，養殖文蛤也要超前防疫，透過水質檢驗、病原菌檢測，正確培養及運用益生菌，可以改善養殖環境，漁民也需要學習緊急應變氣候變化，避免文蛤生病，就能讓文蛤成長快速，並且肉質鮮美。

「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展」23日在雲林區漁會舉行，重頭戲是文蛤評鑑比賽，共有超過120位養殖業者參與選拔，評鑑標準有大小、色澤、肉質。

縣長張麗善表示，今年文蛤養殖較前幾年穩定，且育成率增加3成以上，肉質比往年豐肥，品嘗文蛤正是時候，也感謝台塑企業10多年來為提升漁民養殖專業及技術，成立輔導團隊協助漁民，讓養殖事業可以永續經營，展現在地優良企業精神。