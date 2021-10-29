美國國務卿布林肯10月26日在推特發文表示，支持台灣「有意義的參與」（meaningful participation）聯合國體系。前大使介文汲解讀，participation是一個鬆散、含混的用詞，也是「舊調重彈」，就是支持台灣「不以主權國家」身分參與國際組織。

前大使介文汲27日在《寰宇全視界》網路直播節目中分析，這是舊調重彈，participation這個名詞發明了10來年，這個字沒有嚴格法律界定，是一個鬆散、含混的用詞。要不然就是「加入」（accession），例如加入聯合國、國際組織或國際公約。可是participation在多邊國際法律事務，找不到任何明確定義。

介文汲進一步說，所謂「有意義的參與」，美國在自己的政策聲明有提過好幾次，就是支持台灣「不以主權國家」身分參與國際組織；也就是不願意因為支持台灣參與國際組織而強化台灣主權國家地位，切割得很清楚。也就是讓台灣參與，但並不表示對台灣國家地位採取肯定看法。

介文汲指出，這種作法在10幾年前就開始了，譬如台灣參加世界衛生大會（WHA），就不是以國家身分才可以參與的國際組織；另外世貿組織（WTO）我們用的法律地位身分（Status）是「個別關稅領域」。美國支持我們參與漁業公約，還發明另一個新名詞，叫做「捕魚實體」（Fishing Entity）。

介文汲認為，布林肯只是在重申，美國過去很長一段時間的政策以及美國支持台灣參與國際組織上一系列的實踐，所以就是舊調重彈。