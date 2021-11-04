聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（COP26），10月31日起於英國登場，羅智強今表示，民進黨執政以來，台灣依舊無法與會，只能以NGO身份參與周邊活動；羅智強並指出，代表台灣前往COP26的行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫，受訪時曾表示，台灣應減少對天然氣的依賴，羅直言，這句話狠狠的打臉蔡英文的能源政策。

羅智強今（4日）在臉書發文表示，為減少溫室氣體排放，遏止全球暖化，100多個與會國響應美國與歐盟的倡議，在2030年前把甲烷的排放量減少到比2020低30%，甲烷是天然氣的主要成分，也是僅次於二氧化碳的第二大溫室氣體，國際已有共識，天然氣並非真正潔淨能源，不但產製過程會排放甲烷，本身的暖化效應更是二氧化碳的20至30倍，碳排放量也只比燃煤少4成。

羅智強說，蔡政府的能源配比獨步全球，台灣非天然氣自產國，使用配比卻高達50%，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政就指出，氣候變遷迫在眉睫，因應各國承諾甲烷減排，加上天然氣也在漲價，台灣應思考是否調整天然氣發電政策。

此外，羅智強稱，代表台灣前往COP26的行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫，受訪時也表示，「包括台灣在內全球應減少對天然氣的依賴」，羅智強直言，這句話狠狠的打臉蔡英文，因為蔡英文，還執迷不悟的增加台灣對天然氣的依賴，即便甲烷減排已成世界趨勢，蔡政府仍強推觀塘第三天然氣接收站，不僅破壞珍貴藻礁，也與國際減排要求背道而馳。

羅智強痛批，且三接已遭民意強烈反彈，蔡政府還要把在基隆的台電協和電廠，改建為第四天然氣接收站，預計填海造陸18.6公頃，被質疑恐有7萬多株珊瑚會遭活埋，減碳與甲烷減排，都是台灣無可迴避的國際責任，可惡的蔡英文卻還要騙，為遮掩其難以達成的綠能發電量謊言，不惜破壞環境、違反民意，把台灣的能源安全，都押寶於天然氣發電。

羅智強轟，更可惡的是，基隆立委、民進黨團書記長蔡適應，不挺身而出捍衛「海岸景觀」，這項基隆人碩果僅存的資產，不敢反對四接，傷害基隆人的珍貴海岸，羅智強批，「這個黨，全黨上下，都在騙騙騙」！