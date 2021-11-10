行政院官方臉書點閱率慘澹，行政院長蘇貞昌個人臉書卻相對活躍，國民黨籍立法委員林思銘痛批行政院公私不分，用國家公帑為蘇貞昌個人宣傳。對此，行政院發言人羅秉成表示，政策藉由新媒體平台宣傳，早在馬政府時期就這樣做，重點是公務政策宣導使用。

林思銘指出，行政院影片製作剪輯花很多功夫，但官網點閱率慘不忍睹，通常都是兩位數，反觀蘇貞昌個人臉書都是上萬人，為什麼有那麼大落差，批評浪費公帑大搞個人秀。

林思銘說，行政院臉書內容平淡無奇，真的就只是「政令宣導」；反觀蘇貞昌臉書，大量運用公務拍攝之影音、照片，這些照片都是由行政院新聞傳播處攝影、錄製，用的是公家的人、公家的錢，竟然都在為個人宣傳，連行政院官方網頁都搞得好像蘇貞昌競選官網一樣，簡直在造神。

羅秉成回應，蘇貞昌臉書是幕僚經營管理，且追蹤粉絲人數較多，行政院官網則是新聞傳播處負責，相關資訊會互相分享推播，近幾年行政院官網追蹤數已有提升，未來若有改善必要會加強宣傳。