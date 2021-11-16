行政院長蘇貞昌今(16)日赴立院備詢時，國民黨立委魯明哲詢問蘇貞昌，自今年3月接種第1劑AZ疫苗後至今，是否有接種第2劑AZ疫苗？蘇揆回答「沒有」。對此，魯明哲呼籲蘇揆和其他尚未接種第2劑AZ的長輩盡速接種疫苗，蘇貞昌則回答「疫苗不夠我不搶」，魯明哲質疑，現在疫苗都要送人了，但蘇貞昌卻說，「那是高端」。

魯明哲質詢衛福部長陳時中時表示，對於疫苗的效期，未來應把關至少要在3個月以上，這樣過不過分？陳時中回應，這樣的要求要求不過分，但不一定有必要。

陳時中指出，去年流感疫苗不足，也是在世界各地調貨，但也是要安全有效，這批貨是先有通知我們，說效期相對短，問我們要不要？我們估算等待第2劑AZ疫苗的有203萬人，所以才決定要了，而這59萬劑應可在安全效期內使用完，如果沒有這批疫苗，可能要往後再延，也不知道下一批什麼時候來？

接著，魯明哲問蘇貞昌，「院長，3/22你打了第1劑，現在有沒有打第2劑？」蘇貞昌回答「沒有」。魯明哲指出，現在已經32周了衛福部每天廣告要求65歲以上長輩出來打疫苗，但還有12、13%的人沒打第2劑，並指蘇貞昌這8個月來是在幫AZ做耐力測試嗎？「你也配合一下」。

對此，蘇貞昌重申，「如果疫苗不夠我不搶」，且現在還有200多萬人沒有打。魯明哲質疑，疫苗怎麼會不夠？疫苗要送人了。蘇貞昌脫口說，「那是高端」。