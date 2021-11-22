隨著耶誕佳節和新年腳步近了，美國首席防疫專家佛奇今天警告，要避免假期帶來新一波勢不可擋的「危險」疫情高峰，時間已經不多了。

「衛報」報導，全美各地的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數數週來首度再次攀升，每天新增近10萬例。專家擔心，數以千萬計的美國人本週將在感恩節假期外出旅行，並與親友在室內歡度佳節，恐促使疫情進一步升溫。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）說，若現在大眾採取行動配合政府新措施來遏止病毒蔓延，例如當局在19日批准成年人施打疫苗加強劑，以及最近開放5至11歲兒童接種疫苗，那麼在耶誕節和新年到來前、避免疫情顯著惡化還為時不晚。

佛奇今天在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）中表示：「我國仍有大約6000萬人有資格但未接種疫苗，導致社區裡的病毒蠢蠢欲動，不僅帶來危險，使未施打疫苗的人變得脆弱，也會讓病毒蔓延至已接種過疫苗的人群中。」

「還有很多病毒在我們身邊流竄。你不能將統計數字拋諸腦後，數據顯示確診病例開始攀升，這在入冬時節並不令人意外。人們待在室內的時間開始變長，我們也知道免疫力會隨著時間推移而減弱。」

「最重要的是，如果你還沒接種疫苗，就去打，如果你已經打了，就去接種加強劑。由於我們目前已能為5至11歲兒童接種疫苗，現在開始替他們接種的話，到耶誕假期時，他們將能完整接種。」

「紐約時報」分析顯示，過去14天，美國平均單日新增確診人數上升了29%，而在符合接種條件的人口中，只有不到60%完整接種疫苗。「華爾街日報」報導，2021年全美染疫病歿的人數已超過2020年。

此外，總統拜登欲透過強制接種來緩和確診和死亡人數，疫苗施打率卻停滯不前。拜登政府對百人以上大企業下達的強制接種令目前仍遭法院阻擋，而一些州的共和黨領導人則頒布法令明確禁止強制接種令，使拜登受挫。

佛羅里達州奧蘭多的「迪士尼世界」（Disney World）昨天宣布，在州長迪尚特（Ron DeSantis）18日簽署全面的法案撤銷拜登行政命令後，迪士尼已暫停執行強制劇組員工接種疫苗的措施。

佛奇今天稍晚在美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）露面時，對於疫苗製造商建議每年恐需接種疫苗、以防疫情捲土重來的說法，抱持謹慎態度。

他說：「我們希望施打第3劑mRNA疫苗不僅能提高保護力，也能延長疫苗效力，如此一來，就不必每6個月或每年施打疫苗，這也是我們正在仔細研究的事情。」

佛奇說：「我們希望加強劑能強化疫苗效力。倘若沒辦法，而研究也顯示我們確實需要更頻繁接種疫苗，我們就會那樣做。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1101122