新冠變異株Omicron來勢洶洶，台南市長黃偉哲28日表示，好幾個國家已被突破，即使接種了2劑完整疫苗，還是無法擋得住，比Delta還強好幾倍，呼籲中央應考慮從海外回來的，尤其從已有Omicron疫情國家回台的旅客，加長居家檢疫或集中檢疫天數，確保台灣的安全。

黃偉哲指出，針對新冠變異株Omicron，有好幾個國家已被突破，世界衛生組織的各個國家都很驚恐，因此他呼籲中央，我們好不容易把台灣守住了，Delta病毒也守住了，對於這樣子的一個新魔王病毒，如果碰到萬一大意了，或居家檢疫的天數減少，反而造成更嚴重的影響，且更不好防疫。

黃偉哲表示，請中央是不是要考慮從海外回台的，尤其從已經有Omicron疫情國家回來台灣的民眾，是否應加長居家檢疫或是集中檢疫的天數，這樣子才能確保台灣的安全。

黃偉哲強調，現在已經不是疫苗接種率的問題，也不僅是戴口罩的問題，是新型病毒的穿透力、突破力很強，所以還是要特別小心謹慎。