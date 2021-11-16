行政院長蘇貞昌上周接受國民黨立委羅明才質詢，稱「法國沒有地震斷層帶」，遭學者打臉睜眼說瞎話。對此，羅明才今質詢時，當面要求蘇貞昌「你不要再騙我了」，蘇依舊發揮律師性格說，「這樣子啦，這件事情一半你對、一半我對」，但他確實也罕見的連聲說了「對不起、對不起」。

國民黨立委羅明9日在立法院質詢行政院長蘇貞昌「是否能向核能大國法國取經，興建第五核能電廠？」蘇貞昌回應「法國沒有地震斷層帶」讓羅一時語塞。事後，清華大學系統與工程系的葉宗洸教授指出，蘇貞昌是睜眼說瞎話，從Google上一找，就知道法國確實存在斷層，且法國在2019年11月發生過震度5級的地震，所以法國當然有斷層。

對此，羅明才今在立法院質詢蘇貞昌時，先是針對通膨問題詢問說，汽油從每公升19塊漲到現在33塊，依照行政院的規劃，未來半年內，民眾經常搭乘的計程車是否會漲價？蘇貞昌回應，「目前你問我有沒有要漲價，我說我沒接到報告，但未來的事情就循相關機制，如果報告來說要漲價，我會讓你知道。」

接著，羅明才就將問題導回法國事件表示，現在吃個早餐、蚵仔麵線都漲價，如果連運輸工具都漲價，老百姓會受不了，「你現在說不會漲，但你不要騙我了，你上次騙我，害我嚇一跳。」這時，蘇貞昌似乎還未想起自己才剛說了法國沒有地震帶，立刻插話說，「我沒有騙過你欸，委員，你不能亂講話。」

這時羅明才當場回嗆「你騙我啊，上次我說核能的問題，你騙我說法國沒有斷層帶，我嚇一跳，這是很嚴肅的問題。」這時，蘇貞昌仍語帶調侃地說，「你回去查資料了吼？」當聽見對方回稱已查了資料，他才說「應該這樣啦，一半你對、一半我對。」

蘇貞昌說，法國東南部一小塊地震帶，但法國的地震頻率比台灣少太多，規模比台灣小太多，核電廠也沒蓋在地震斷層帶，「應該是要這樣精確地說，我總得來說法國沒有地震帶，這是錯的，不夠精確，所以一半一半啦，對不起、對不起，如果我講說法國都沒有地震帶，這個是不精確。」

對此，羅明才說，其實當時討論核能議題時，他是很緊張的，因為核能問題對經濟非常重要，而安全也是他很擔心的一塊。沒想到，才剛「認錯一半」的蘇貞昌立刻又反問說，「所以委員你應該不會贊成重啟核四吧？」並不斷挑釁說「你是新北市的捏，你新北的欸！所以你沒有要贊成重啟核四吧，對不對？」

羅明才強調，這件事必須要有專家提出充份數據評估報告，以更嚴肅的態度來面對，才能好好思考。