今在立委王美惠邀集下，邀立委陳明文、交通部、內政部及縣市政府代表實地會勘。（王美惠服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今在立委王美惠邀集下，邀立委陳明文、交通部、內政部及縣市政府代表實地會勘。（王美惠服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今在立委王美惠邀集下，邀立委陳明文、交通部、內政部及縣市政府代表實地會勘。（王美惠服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市殯葬園區聯外道路1、2期工程正在進行中，由嘉義市政府主導的3期工程因未獲中央補助，至今沒動作，進而引發縣市矛盾，今在立委王美惠邀集下，邀立委陳明文、交通部、內政部及縣市政府代表實地會勘，會中與各部會取得共識，成功爭取把3期工程納入生活圈道路計畫補助，至於補助額度，等市府細部規畫設計送中央核定，才能知道金額。

為改善嘉市殯葬園區聯外道路長期以來交通阻塞問題，嘉義縣、市各自規畫道路拓寬整建工程，其中嘉縣主導的一、二期工程獲中央全額補助2.27億，但嘉市爭取拓寬、闢建園區內環狀道路1.25公里共3億元，兩度行文中央都被回文不予補助，也影響嘉縣2期工程進度。

王美惠說，自她擔任民代以來，就非常重視殯葬園區設施改善情形，選上立委後，也亦積極奔走協調殯葬園區聯外道路拓寬改善工程，現聯外道路改善工程第1、2期持續進行中，但市府主導的3期工程因經費問題，遲遲無法順利推動，若缺乏第3期工程計畫銜接，無法徹底改善整體交通問題。

王美惠除多次在立法院質詢，要求中央協助該計畫執行，也親自與行政院長蘇貞昌、內政部及交通部等中央相關部會首長開會研商，今實地會勘，終於成功爭取到中央匡列經費，王美惠說，3期工程順利推動，可望突破縣市矛盾，不但化解長期讓縣市民眾苦惱的塞車問題，也是縣市共同合作最佳典範。

交通部次長陳彥伯表示，嘉市殯葬園區道路牽涉單位甚廣，在法規上也有一些瓶頸要突破，經王美惠委員多次向中央爭取和協調下，蘇貞昌院長特別指示要考量嘉義當地居民權益，未來在第3期工程部分，將由交通部「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，請市府提報先期規畫或工程計畫案予交通部審議。