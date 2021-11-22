亞債今年歷經第三季包括大陸地產財務、相關監管政策所帶來的影響之後，如今隨著這些負面消息有望暫時告一段，法人表示，在2022年一些新興亞債可望有較佳表現。

富蘭克林投顧表示，中美第三季經濟成長率已明顯放緩，主要反應去年高基期以及供應鏈受阻的因素，也顯示全球景氣走緩的現實。此外，傳統能源價格受環保條件要求而上升，與供應鏈問題共同推升通膨，但不至於會發生停滯性通膨。預期亞洲國家經濟表現分歧，舉凡出口強勁者、疫苗普及率高使疫情受控制者，以及較不依賴國際旅遊收入者，例如中、韓、台以及星可望有較強勁的成長動能。

富蘭克林投顧進一步表示，現階段看好大陸、印度、印尼等當地債市可望有優於整體新興市場表現的機會。此外，著眼於景氣減緩以及人口老化結構性因素，看好韓國公債的長期表現；部份亞洲發行的美元計價投資等級債或主權債，則可做為投組中防禦的角色，但建議避開大陸正陷入困難的非投資等級房地產企業債。

安聯投信則表示，亞債在歷經第三季包括大陸地產財務、相關監管政策所帶來的影響之後，如今隨著這些負面消息有望暫時告一段論，加上大陸信貸市場仍維持寬鬆，大陸未來仍有機會再寬鬆，料有助於支撐市場。

安本債券投資團隊認為，近期因大陸信用事件頻傳及官方政策打壓使得市場盤勢震盪，後續將密切關注大陸政策風向及企業信用事件發展。亞洲國家企業財報陸續發布，在疫情趨緩及各國政府政策加持下，多數企業獲利增長普遍優於市場預期，可持續觀察亞高收市場表現。