立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞的國會議員今日清晨抵台準備出席「2021年開放國會論壇」。民進黨立委許智傑表示，台灣在歐洲首個台灣代表處在立陶宛揭幕了，這次立陶宛等國的多位政要來台，象徵準官方互訪的外交關係。

許智傑指出，立陶宛等3國這個時間點來台，有「外交、防疫、民主」等3大意義。台灣代表處在立陶宛揭幕代表外交，疫情時台灣捐口罩，立陶宛捐疫苗，兩國之間善的循環，現在終於可以面對面致謝。

許智傑說，波羅的海3國，過去面對鄰國欺壓，但率先獨立，跟台灣歷史相似，此次大規模來訪，更有民主交流的意涵。