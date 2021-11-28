大陸2022年度國考今舉行筆試，本次計劃招錄3.12萬人，報名過審人數首次突破200萬，達到212.3萬人，通過資格審查人數與錄用計劃數之比約為68：1。其中，西藏阿里地區郵政管理局「一級主任科員及以下」一職吸引眾多考生報考，截至報名通道關閉時，此崗位報錄比就已接近「兩萬選一」。

自2009年起，大陸國考報名人數已經連續14年破百萬，今年報名人數更是突破200萬。華圖教育研究院專家鄭文照表示，從報名過審人數和錄用規模的比例觀察，近三年來，大陸國考平均競爭比在60：1左右，今年達到了68：1，競爭程度提昇明顯。從歷年數據看，報錄比呈平穩上升趨勢，與此同時，考生的成績也在整體提升，大陸國考競爭程度在增加。

據了解，本次招考特別偏向基層崗位和應屆生群體。其中，安排2.1萬個計劃專門招錄應屆畢業生，服務和促進高校畢業生就業工作。

此外，有8700多個計劃補充到西部和艱苦邊遠地區縣(區)級及以下直屬機構，並採取適當降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經歷等措施降低進入門檻，設置2800餘個計劃定向招錄服務基層項目人員和在軍隊服役5年以上的高校畢業生退役士兵，鼓勵引導人才向艱苦邊遠地區和基層一線流動。

蘇州大學東吳智庫研究員、政治與公共管理學院教授黃建洪分析，透過招錄應屆生能夠幫助公務員隊伍吸納更多新鮮力量，也是為了擴充人才儲備，促進公務員隊伍的補充更迭，形成更為合理的人才梯隊。