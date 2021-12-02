台灣交通讓不少外國旅客嚇歪，一名網友某天騎車險遭臨停汽車擊落，因為駕駛開車門完全沒看路，直接開門差點撞到他，危險行為讓他心有餘悸，也很好奇如果台灣每隔5年就要重考駕照，交通混亂的狀況會改善嗎？不少網友見狀卻吐槽說，考試只是浪費時間，根本改變不了什麼，不如好好思考改善交通制度，只要違規罰重一點，很多三寶自動就會消失。

一名網友近日在PTT上發文抱怨說，某天他在路上騎車，經過一輛臨停路邊的汽車差點被撞，因為汽車駕駛要開門下車前，疑似沒有先仔細看路，就直接把車門給打開，感覺完全沒有在思考，超危險行為也讓原PO立刻重壓喇叭提醒。

該網友表示，雖然對方立刻就向他道歉了，但他還是覺得這樣的行為很不應該，因為有可能會造成嚴重的交通意外，也很好奇若每隔5年或10年就重考一次駕照，複習開車的注意事項，台灣的交通會不會比較好？還是會讓許多人偷偷無照駕駛？

不少人同意原PO的提議，認為這樣路上可能會比較少馬路三寶，「可以啊，但要加一條期間沒有重大違規可以輕鬆一點換照，這樣接受度比較高」、「贊成，也要順便體檢，老人的反應慢」、「我覺得很可以耶！ 」

但有網友認為這樣的作法根本改變不了什麼，因為考試與實際上路的情形是有落差的，而且每隔幾年就要重考，恐會被說很擾民。與其每5年就要考一次，不如直接提高考駕照的難度，否則考試一樣簡單，每年考也不會改善什麼。「考試都可以拿100分阿，實際上路又是一回事」、「考照流於型式，再怎麼考還是一堆雞腿換的啦！」

另也有網友建議，與其花時間想要怎麼考試，不如想想交通制度要怎麼改比較好，像是「嚴格記點」、「吊銷駕照」、「複製國外考照制度」與「嚴懲無照駕駛」等，感覺實際上來看，還比較有可能幫助交通。