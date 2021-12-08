小栗旬在片中飾演暴走族出身的刑警。（采昌提供）

勇奪日本真人新片首周票房冠軍的話題之作《魔仿犯》由曾打造出《20世紀少年》等多部浦澤直樹作品的長崎尚志耗時10年時間打造。這完全原創的劇本光是前後就撰寫約莫20稿左右，就連導演永井聰都讚嘆：「這是一部前所未見的作品！平時拍電影，經常會浮現『這有國外某部作品的影子』的想法，但這次完全沒有！」

該片除了菅田將暉與人氣樂團「世界末日」主唱Fukase主之外，更找來小栗旬及中村獅童，2人繼2005年《隣人13號》後，睽違15年再度合作，詮釋追查連環殺手的刑警雙人組。

2人在片中分飾追擊連環兇殺案犯人的刑警「清田」與「真壁」。尤其清田在當刑警前曾混暴走族，有著敏銳直覺的同時，也動不動就會爆衝，更特別擅長拉近與對談人的距離，在問案及辦案都展現出與生俱來的才能，更是發現連環兇殺案與漫畫情節雷同的第1人。

導演永井聰透露，當年他們在拍《隣人13號》時沒什麼交談，但這次連拍片空檔都一直在聊天：「我想也許2人年輕時比較有距離感，但那之後就互相交流，建立了信賴關係，這樣的互動也呈現在他們飾演的角色之中。」對於再度與小栗旬共演，中村也表示：「充滿了懷念感，跟他共事很自在也很安心。他也來我家玩過好幾次，我們的興趣很接近，很有話聊。」小栗旬也說：「獅童先生非常有魅力，也很討人喜歡，能和他搭檔真是太高興了！」

而和菅田將暉從《銀魂》系列就經常合作的小栗旬，這次才首度參與菅田主演的作品。對於詮釋刑警一角，他透露一開始讀劇本時，導演就希望能看到「充滿酷勁與帥勁的小栗旬」，他對此笑說：「真是難倒我了，演戲時我還特別壓低嗓音，耍帥到自己都有點不好意思了！」菅田也表示：「就像《帝一之國》的大鷹彈一樣，永井導演的作品中，主角身邊總是會出現具有壓倒性氣勢的重要角色。有片中這個極富正義感、任誰看了都會感到愉快的人物，才能映照出人們眼中沒用而有所缺陷的男主角形象。」

此外，Fukase也不停讚嘆：「他實在是非常適合穿西裝，普通西裝被他一穿，都穿出巴黎時裝周的質感。」小栗旬自我剖析角色：「儘管是個魯莽的角色，但天性溫柔，身為刑警也十分優秀，如果能成功地將角色的這些面向傳達給觀眾就太好了。」該片本周五（10日）在台上映。