每到年底都會有一波離職潮，一名網友表示，他鼓起勇氣向公司提離職，不料下秒總經理告知，「其實公司只做到這個月」，部分單位全部資遣，讓他開心直呼，好險有先提離職，但不少網友看完立刻點出關鍵，表示主動提離職，公司就不用給資遣費，大嘆原PO虧很大。

原PO昨在PTT的八卦板上發文表示，在公司做了5年，覺得是時候該轉換跑道去別的地方發展，便鼓起勇氣向公司提出離職，沒想到才剛說完，下秒馬上被總經理叫去辦公室。

總經理語重心長的對原PO說，「其實，公司只做到這個月而已」，部分單位將全部資遣，只留程式部門，以便未來和其他公司合作，讓他相當震驚。他表示，公司要縮編都沒通知，好險自己剛好提離職，笑問網友有沒有遇過這樣的狀況。

文章一推出立刻有網友發現關鍵問題，表示主動提離職，公司縮編也不用給資遣費，「主動提離職哪來的資遣費，幫幫忙」、「沒資遣費，沒辦法領失業補助」、「就你沒資遣費」、「總經理不知道講出來這樣很討厭嗎，笑死」、「你現在提也是做到這個月，你被資遣也是做到這個月，你虧很大」。

不過也有網友好奇詢問，「幹嘛年底離職，都馬等過年才離職」、「怎麼不拿年終」，對此原PO回應，「想說要先去其他公司卡位，不然過年後才找競爭太激烈」，他也補充，自己就是在程式的單位工作，所以本來就沒有資遣費。