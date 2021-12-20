黃宣發片記者會，陳柏霖站台擔任送上畫作。（否極泰來音樂提供）

黃宣今發片記者會，9m88送上金雞蛋祝黃宣再度入圍金曲獎。（否極泰來音樂提供）

黃宣今（12／20）舉辦新專輯《BEANSTALK》記者會，陳柏霖擔任嘉賓，帶來藝術家Sablo Mikawa的畫作，黃宣一看就說「背景是黃色，上面有巨人，太適合我了吧」讓陳柏霖大呼「你把我台詞都講完了」，畫上的巨人身體很大、頭很小，陳柏霖半開玩笑說「黃宣現在肯定會越來越有人氣，希望他不忘初衷，不要有大頭症！」黃宣則回說「自己沒有大頭症，只有光頭症！」

陳柏霖一直都很喜歡黃宣的音樂，覺得黃宣是非常難得一見的音樂人，電影《詭扯》也用上了黃宣歌曲，黃宣笑說「真的很欣賞柏霖哥的品味」。黃宣一直受到陳柏霖的服裝品牌贊助，今天也穿著全套品牌服飾，非常感謝這位前輩的喜歡跟照顧。

黃宣今黏著假鬍子出場，一開場就表示自己今天是「傑克」，因為新專輯的靈感來源是「傑克與魔豆」，希望給大家一點不同的感覺，並放話「整個宣傳期都會黏上假鬍子，請大家監督我」！