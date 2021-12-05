法蘭昨晚邀請琳誼、魏嘉瑩、黃宣輪番合唱。（相映音樂提供）

法蘭4日在台北Legacy舉辦演唱會，除了演繹最新EP《另一個法蘭／Another Soul》裡的4首歌曲，她甚至率先公開明年全新大碟的新歌，更邀來嘉賓琳誼、魏嘉瑩、YELLOW黃宣輪番上陣合唱；演唱會一開場，法蘭以上月發行的〈親密愛人〉和〈一時脆弱〉喚醒大家耳朵，在〈Last Dance〉、〈浪人情歌〉2首伍佰的作品後，首位嘉賓琳誼登場合唱〈憂愁〉，錄完音後首度公開演唱這首歌，法蘭作勢生氣跟琳誼說：「但你專輯中傳唱度最高最紅的好像不是這首歌。」接著哼起琳誼的〈蚵仔麵線〉，並預告2人的專輯都在籌備中。

2人隨後邀請魏嘉瑩（小魏）上台，3人默契十足穿著一身白，小魏跟全場打招呼：「法蘭的粉絲你們好。」法蘭開玩笑說：「他們不是法蘭的粉絲，是另一個法蘭的粉絲。」小魏和法蘭合唱2人之前合作的〈故障了〉，但對話似乎有點害羞：「我最近好像也有辦演唱會，也有發新專輯...平常我在我的演唱會會盡情地講話，但是今天我不好意思。」最後登場的黃宣為演唱會帶來另一波高潮，與法蘭合唱〈百慕達三角洲〉，從錄音、彩排到正式演出，黃宣和法蘭僅見過3次面，他說：「被仙女召喚是我的榮幸，她有種俠女的靈氣。」